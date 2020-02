Lastefond toetas möödunud aastal haigeid lapsi enam kui 3,6 miljoni euroga

Sügisel aitas Lastefond erandkorras tasuda 26-aastase Aimari geeniravi eest, makstes poole ravi maksumusest ehk 21 000 eurot. Aimar on olnud terve elu ratastoolis ning vajas abi kõigis igapäevategevustes. Geeniravi tulemusel on tal nüüd võimalus sammhaaval haigusest tingitud tüsistustest terveneda, ta on juba õppinud pead hoidma, istuma ning ei pea võtma enam ravimeid, millele kulus aastas ligi 10 000 eurot.

Eelmisel aastal aitasime heade inimeste abiga 17-aastast Katerinat, kellel oli raske neerupuudulikkus ning kes vajas kallihinnalist ravimit Soliris, mille aastane kogukulu oli arstide koostatud raviplaani kohaselt enam kui 300 000 eurot. Tänu Solirisele sai Katerina eelmise aasta suvel neerusiirdamise järjekorda ning sügisel siirati talle Tartu Ülikooli Kliinikumis uus neer. Tüdruku tervis on niivõrd paranenud, et ta plaanib sel kevadel asuda õppima Tartu Kunstikooli. 2020. aasta algusest rahastab Solirise ravi neerupuudulikkusega patsientidele Eesti Haigekassa.

Lastefond aitas soetada mitmeid eluks vajalikke aparaate, et väikesed patsiendid haiglast koju pääseks, aga ka köhimisaparaate, et lapsed haiguste tüsistustest tingituna haiglasse ei satuks. Detsembris jõudis Tartu Ülikooli Kliinikumi enam kui 500 000 eurot maksev kõnnirobot, et Lõuna-Eesti ja Kesk-Eesti väikesed patsiendid saaksid kaasaegset taastusravi kodule lähemal. Seni oli kõnnirobot olemas vaid Tallinnas ning Haapsalus.

Ka Sina saad haigeid lapsi toetada, helistades Lastefondi heategevuslikele annetusnumbritele. Summa lisatakse sama kuu telefoniarvele.

helistades 900 5025, annetad 5€

helistades 900 5100, annetad 10€

helistades 900 5500, annetad 50€

Või tehes ühekordse või püsiannetuse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607