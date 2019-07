Laulu- ja tantsupeolised annetasid vähihaigete toetuseks üle 40 kilogrammi sularaha ehk 25 800 eurot

„Peo erilistest hetkedest ja emotsioonidest võiks kirjutada väikese raamatu. Nii palju tunnustavad, julgustavaid ja liigutavaid sõnu ei ole fondi vabatahtlikud varem kusagil kuulnud. Rõõmu- ja kurbusepisaraid fondi annetuskastide juures. Meid tänati, et me olemas oleme — aga olemas me oleme vaid tänu annetajatele! Kohtasime eestlasi igast ilmakaarest, kel lähedased vähile alistunud või haiguse küüsis. Mitmed annetajad tundsid isiklikult fondi asutajat Hille Tänavsuud. Vahvad laulu- ja tantsulapsed annetasid abivajajate heaks oma taskuraha: näiteks üks väike tüdruk palus oma pangakaardilt võtta 13 senti — kõik, mis tal hetkel oli. Teisele lapsele oli ema andnud 5 eurot taskuraha, mille eest võis ta osta ükskõik mida: aga ta otsustas, et ei osta mitte midagi, vaid teeb hoopis annetuse. Fondile kingiti raamatuid, kudumeid ja jäätist. Üks tuntud ettevõtja annetas pangakaardiga 500 eurot. Vahepeal aitas sotsiaalminister meil plakatit hoida. Sai ka nalja: üks proua Norrast arvas, et fondi annetuskast on “sularahaautomaat”: ta annetas pangakaardiga 50 eurot ja jäi siis meilt vastu sularaha ootama. Kui selgus, et kogume hoopis annetusi, läks kõigil väga lõbusaks: mõistev proua sai meilt oma 50 eurot tagasi ja tegi siiski ka päris annetuse,” lisab Tänavsuu.