Mis on saanud sinu unistustest? Olulised tõdemused, mida peaks iga inimene õppima, et oma unistusi täide viia

et tõeline sõprus jääb alles ja kasvab ka suure vahemaa tagant. Seesama kehtib tõelise armastuse kohta.

Ma olen õppinud…

et see, kui mõni inimene ei armasta sind sellisel moel, nagu sina tahaksid, ei tähenda veel, et ta sind kogu hingest ja südamest ei armastaks.

Ma olen õppinud…

et küpsus on seotud sellega, millised on su kogemused ja mida sa oled neist õppinud, ja vähem sellega, mitu sünnipäeva sul selja taga on.

Ma olen õppinud…

et lapsele ei tohiks kunagi öelda, et ta unistused on ebatõenäolised või neid pole võimalik täita. See on alandav ja kui traagiline see oleks, kui ta peaks seda uskuma jääma.

Ma olen õppinud…

et kõigil ei olegi perekonda. See võib tunduda imelik, aga sinu eest võivad hoolitseda ja sind võivad armastada ka inimesed, kes ei ole su sugulased, õpetades sind taas teisi usaldama. Selleks et olla perekond, ei pea olema bioloogiliselt seotud.

Ma olen õppinud…

et alati ei piisa sellest, kui teised sulle andestavad. Mõnikord tuleb õppida ise endale andestama.

Ma olen õppinud…

et ükskõik kuidas su süda ka valutaks, ei jää maailm selle pärast seisma.

Ma olen õppinud…

et su taust ja olud on ehk mõjutanud seda, kes sa oled, aga selle eest, kes sinust saab, vastutad sa ikka ise.

Ma olen õppinud…

et rikas inimene pole see, kellel on kõige rohkem, vaid see, kes vajab kõige vähem.

Ma olen õppinud…

et see, kui kaks inimest tülitsevad, ei tähenda, et nad teineteist ei armastaks. Ja see, kui nad ei tülitse, ei tähenda, et nad teineteist armastaksid.

Ma olen õppinud…

et me ei pea oma sõpru vahetama, kui mõistame, et me sõbrad muutuvad.