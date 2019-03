Mannekeenide lakke riputamise idee pärineb lööklausest “Kevad on õhus!”, kuid reaalsuses kukkus asi välja nagu ikka. Veelgi kurvemaks teeb pildi see, et mõnel mannekeenil puudub ka pea.

“Tegemist oli ebaõnnestunud reklaamikampaania visualiseeringuga,” tunnistab ka Kristiine keskuse turundusjuht Linda Eichler. “Ja kujunduse idee, mille kooskõlastasime koostööpartneriga ei õnnestunud päriselus nagu planeeritud — andmaks edasi meie kevadkampaania turundussõnumit — ”Kevadmood on õhus”. Seetõttu mannekeenide eemaldamine juba käib ja vabandame, kui installatsioon mõjus külastajatele ärritavalt.”