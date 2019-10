Pensionile jäämise suurimad plussid ehk asjad, mille pärast sa enam mitte kunagi muretsema ei pea

1. Sa ei pea hommikuti vara ärkama ja võid äratuskella ära kinkida

2. Sa ei pea enam tõbisena tööle minema või muretsema, kust saada lisaraha, kui liiga kaua haiguslehel oled

3. Sa ei pea enam kunagi käima tüütutel koosolekutel

4. Sa ei pea enam kuulama oma vastikut ülemust ja täitma tema antud nõudeid

5. Sa ei pea enam suhtlema nende kolleegidega, kellega sa suhelda ei taha ega taluma nende tujukõikumisi

6. Sa ei pea tööl olema, kui tahaksid hoopis olla koos oma perekonnaga

7. Sa ei pea kunagi mõtlema, millal sa saaksid puhkusele sõita, vaid võid seda teha kasvõi täna

8. Sa ei pea enam pool päeva kontoritoolil istuma ja arvutiekraani passima

9. Sa ei pea enam hommikuse tipptunni ajal tuhandete teiste inimestega ummikutes istuma

10. Su elus ei ole enam tööga seotud stressi

11. Sa ei pea enam pühapäeva pärastlõunal end halvasti tundma, sest homme on tööpäev

12. Sa ei pea vastama sõnumitele kell 11 õhtul, kui käes on järjekordne "hädaolukord"

13. Su ööd ei ole enam nii rahutud, sest sa ei pea muretsema homse tööpäeva pärast

14. Sa ei pea jätma ära toredaid sünnipäevi või muid sündmusi, sest pead homme tööl olema

15. Kui oled mees, siis sa ei pea enam iga hommik habet ajama

16. Sa ei pea kandma ebamugavaid kontorirõivaid

Lugejad, kas on midagi, mida me mainimata jätsime? Või on asju, mis pensionile minnes hoopis halvemaks lähevad?