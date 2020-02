Šotimaast võib saada esimene riik maailmas, kus menstruatsiooni ajal kasutatavate hügieenitoodete eest naistelt raha ei küsita

Foto: Scanpix/PA/Andrew Milligan

“Igal naisel peaks olema juurdepääs tasuta hügieenitoodetele,” avaldas Šotimaal asuva St Paul’s’i keskkooli õpilane Amy BBC'le. “Tegemist ei ole luksustoote või millegi sellisega. Me vajame neid.”

Jaanuarikuus langesid ka mitmed supermarketid Suurbritannias naisteühenduste kriitikatulva alla, sest viimased taunisid poodide otsust paigaldada hügieenitoodete lettide äärde varastamise eest hoiatavad sildid. Naiste võrdsete õiguste eest võitleva ühenduse Women’s Equality Party liider Mandu Reid tõdes, et range kord ja kasvav kodutus on lükanud mitmed naised olukorda, kus nende ainus võimalus ongi kas varastada vajaminevaid hügieenitooteid või saada kuidagi ilma hakkama.

24 miljonit briti naela aastas

Kui Lennoni sõnul tuleks valitsusel leida selleks 9.7 miljonit briti naela aastas, siis valitsuse arvutuste järgi oleks see summa kordades suurem, ca 24 miljonit briti naela. Selleks, et seadusemuudatus oleks reaalne, tuleb veel palju tööd ära teha ja täna selgub, kas Šotimaa valitsus on selleks otsuseks valmis.