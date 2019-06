Super tulemus! Pardiralli tõi vähihaigete laste toetuseks rekordilised 261 849 eurot

Kuuendat aastat toimunud Pardiralli korraldas Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit koostöös heategevusfondiga Minu Unistuste Päev ning Vähiravifondiga „Kingitud elu“.

Erineval moel panid rallile õla alla ligi 200 Eesti ettevõtet ja ligi 150 vabatahtlikku. Vähki haigestunud lapsi toetasid ja Pardiralli perepäeval osalesid tuhanded Eesti inimesed.

"Meil on väga suur rõõm, et Pardiralli toetajate arv järjest kasvab. Üha enam leidub inimesi, kelle südames on soov teha head ja toetada nõrgemaid. Pardiralli on võimalus lahendada vähihaigete laste raskeid probleeme läbi meelelahutusliku positiivse emotsiooni, mida saab kogeda vaid korra aastas. Täname igat väiksemat ja suuremat toetajat,” ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juhatuse liige Kaili Lellep.

Rallipäevaks Kadriorgu lastele palju põnevat tegevust organiseerinud Minu Unistuste Päeva tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi sõnas: “Oleme fondis siiralt tänulikud kõigile lahketele annetajatele, koostööpartneritele, vabatahtlikele ja meediakanalitele, kes aitasid kaasa läbi aegade edukaima Pardiralli õnnestumisele. Usume, et kolme heategevusorganisatsiooni sünergias on leitud tõeline unistuste meeskond, kellega oleks suur rõõm ja au ka tulevikus Pardirallit korraldada.”