TÜK lastekliiniku neuroloogia osakond arendab heategijate toel väikseid patsiente virtuaalreaalsuse seadmete abil

TÜK lastekliiniku neuroloogia osakonna vanemarst-õppejõud dr Anneli Kolk ning TÜ tudengid Christen Kööp, Liina Reinart ja Marianne Saard tutvustasid annetuse eest soetatud virtuaalreaalsuse vahendeid, tarkvara ja nende funktsiooni neurorehabilitatsioonis.

Virtuaalreaalsust on defineeritud kui arvuti riistvara ja tarkvaraga loodud interaktiivsete simulatsioonide kasutamist, et pakkuda kasutajatele võimalusi osaleda keskkondades, mis tunduvad olevat sarnased reaalsete objektide ja sündmustega.

Virtuaalreaalsuse tehnikate kasutamine on pediaatrilises rehabilitatsioonis kiiresti arenev uus valdkond ning tegemist on ka maailma mastaabis innovaatilise ja veel teaduslikult uuritava meetodiga, et arendada laste motoorikat ning treenida kognitiivseid oskuseid. Lisaks võimaldab virtuaalreaalsus treenida ja õpetada ka sotsiaal-emotsionaalsete häirete ja suhtlemisraskustega lapsi, aidates arendada sotsiaalseid oskuseid, suhtlemist, koostööd ning maandada ärevushäireid.

Lastefondi tegevjuht Kadri Org avaldas siirast heameelt, et Tartu Mill ja Sülearvutid OÜ ulatasid abikäe, et rakendada ja juurutada neuroloogiliste probleemidega laste rehabilitatsioonis uudseid ja paljulubavaid vahendeid. “Oleme põnevil, et näha, kuidas virtuaalreaalsus aitab väikestel patsientidel iseseisvalt paremini toime tulla, ning usume, et see toetab tõhusalt nende arengut.”