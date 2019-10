Ugandalannast 44 lapse emal keelati sünnitamine ja arstid on otsustanud ta emaka eemaldada

Nüüd aga on otsustatud tema sünnitamistele piir panna, sest Mariam Nabatanzil ei lubata enam rasedaks jääda ja arstid on isegi otsustanud ta emaka eemaldada.

Miks tal nii palju lapsi on?

Mariami elu pole olnud lihtne. Ta abiellus 12aastaselt endast 28 aastat vanema mehega ja sünnitas juba aasta hiljem nende esimesed kaksikud. Peale esimest sünnitust läks ta arsti juurde, kes väitis, et tal olevat ebatavaliselt suured munasarjad ja beebipillide võtmine ei pruugi ta tervisele hästi mõjuda.

Kõigele lisaks jättis abikaasa Mariami kolm aastat tagasi maha ja nüüd peab naine suutma pidada üleval nende ühiseid 38 elus olevat last. Tal on olnud mitu töökohta, et ta suudaks oma lapsi üleval pidada ja tunnistab, et nende elukorraldus täna just kõige ideaalsem ei ole.

Tema lapsed peavad magama mitmekesi ühes toas metalsetel vooditel või räpastel põrandatel ning iga päev oma ema kodutöödega aitama. Tüüpilisel päeval tarbib kogu pere toiduna kokku ca 25 kg maisijahu.

Lapsed aitavad

Mariami vanim laps, Ivan Kibuka pidi ka koolist ära tulema, et oma ema aidata. "Ema on ülekoormatud, ta töö on raske, mistõttu aitame nii palju kui vähegi saame, näiteks toidutegemise ja pesu pesemisega, aga jätkuvalt on kogu raskus siiski tema õlgadel. Mul on temast kahju," tunnistas Ivan.

Mariami suurim soov on, et ta lapsed oleksid õnnelikud. Loodetavasti nüüd, kui tal keelati edasine sünnitamine ära, see nii ka läheb.