Uuring: eestlased on rahul armuelu ning rahulolematud valitsusega

Tele2 tellitud ning uuringufirma Norstat läbiviidud küsitlusest selgub, et eestlased on rahulolevad oma töö- ja armueluga ning rahulolematud valitsuse ning hindadega.

Uuringust selgus, et 86 protsenti inimestest on oma eluga üldiselt rahul. 81 protsenti kinnitas, et on oma tööga enam-vähem või väga rahul ning 80 protsenti arvas sama tervise kohta. 76 protsenti vastanutest hindas positiivseks Eesti kliima ning 75 protsenti isikliku armuelu.

Tele2 turundusdirektori Ines Estrini sõnul tunnistas 52 protsenti uuringule vastanutest, et kurtis viimase ööpäeva jooksul millegi üle, aga tegelikult näitab suur pilt, et eestlased on oma eluga üllatavalt rahulolevad. “Kaeblemine on rohkem elustiil, aga samas võib see ka reaalselt elu paremaks teha. Klientide muresid kuulamata võib ettevõte tänapäeval oma poe kinni panna. Suuresti tänu just inimeste tagasisidele katab näiteks Tele2 tänaseks 99 protsenti riigist väga korraliku sideühendusega,” rääkis Estrin.

“Osa igapäevasest kurtmisest, näiteks kehva ilma üle, on aga pigem sotsiaalse suhtluse osa ja uuring tõestab, et inimesi see tegelikult ei häirigi,” lisas Estrin.

Norstati läbiviidud uuringu kohaselt olid eestlased kõige rahulolematud üldise hinnataseme osas, mida 71 protsenti hindas negatiivselt. Rahulolu madalamasse otsa jäi ka suhtumine uude valitsusse, mida hindas aprillis ebarahuldavaks 57 protsenti vastanutest.

Kokku osales Norstati poolt aprillis läbiviidud üle-Eestilises uuringus 1078 inimest.