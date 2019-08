11aastase liikumispuudega Kevini ema: arstid ütlesid viisakalt, et kui teda nädala pärast enam ei ole, peate sellega harjuma

Esialgu ei ennustanud miski, et poiss kõndima ei hakka, aga kui ta oli kolmene sai selgeks, et niipea ta jalgu alla ei võta. Esimesse klassi läks Kevin ratastoolis. Kui aga pere kõige pisem laps hakkas kõndima, siis küsis ka Kevin emalt ja isalt, millal tema saab kord ilusti kõndima hakata. Vanemad kinnitasidki pojale, et kui ta ilusti trenni teeb, siis see ühel hetkel ka juhtub.

Tänavu kolmanda klassi lõpetanud Kevini unistused on lihtsad: ta tahab hetkel kõige rohkem elada oma elu. "Teha teisi asju, mida ma soovin ja vahepeal magada," avaldab ta saates. "Ma isegi ei soovi mitte midagi, mul pole unistusi, mul on lihtsalt elu."

Südantliigutavad hetked

Kuigi Kevini vanemad on suutnud kõigele vaatamata positiivseks jääda, tunnistab Merili siiski pisarsilmi, et see nõuab neilt väga-väga palju. Samas, kui Jaak hiljuti töölt koju tuli ja nägi, et Kevin suudab juba ühe kepi abil kõndida, oli selles hetkes väga palju rõõmu. "Vot see oli küll südantliigutav," tunnistab isa. "Naine rääkis ja helistas mulle, et ta tegi paar sammu niimoodi, aga ma alguses väga ei tahtnud seda uskuda, kuid kui ma tõesti nägin seda ukse peal, siis see oli tõesti väga-väga südantliigutav."

Ka Kevin ise oli rõõmsameelne ja sai aru, et midagi väga suurt on toimunud. "Ma enda peas mõtlesin siis, et kui palju ta siis veel suudab," rõõmustas ka ema, tunnistades, et see annab jõudu edasi treenida. "Me ei saagi enam jääda seisma."

