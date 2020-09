Alates 7. eluaastast isa poolt seksuaalselt väärkoheldud Kadri: mulle öeldi, et kui ma piisavalt kõvasti ei karju, olen ise süüdi

Lõuna-Eesti väikelinnas usklikus peres üles kasvanud Kadri julges endaga juhtunust rääkida alles hilistes 20ndates. Täna 27aastane naine soovib sellega saatusekaaslastele öelda, et abi on olemas. “Kuigi mina tunnen veel ennast ikka süüdi ja hirmul, siis täna ma tegelikult tean, et see ei ole minu süü ning see hirm ja häbi ei ole minu oma. See ei ole kellegi oma, kes on olnud laps ja kellele on tehtud liiga,” möönab naine.

Musterpere suur saladus

Lisaks sellele, et pere oli usklik, töötas Kadri isa ühtaegu avalikus ametis ja kuulus ka koguduse juhatusse. Väliselt musterpere pinna all oli suur saladus. “Mu lugu algab sellest, et mu esimesed mälestused on hirmust,” tõdeb Kadri. “See algas siis, kui ma olin viiene. Kui ma ei tahtnud elada, tahtsin endale haiget teha ja ma ei saanud aru, miks.”

Kadri terapeudi Kait Sinisalu sõnul pöördub ohvri viha sageli tema enda vastu, kui ollakse ahistajast sõltuv. Sellest ka enesehävituslikud mõtted.

“Ta on teinud seda oma kätega.”

Kadri ütleb saates selgelt välja, et tema enda isa on teda seksuaalselt väärkohelnud. “Esimene kord, mida ma mäletan, oligi see, kui ma läksin katki,” tunnistab naine, lisades lapsena ta ei saanud veel päris täpselt aru, miks see nii oli. “Vahekorda kui sellist ei ole kunagi olnud, aga ta on teinud seda oma kätega.”

Väärkohtlemise stsenaariumeid oli Kadri lapsepõlves kaks: ta suruti nurka ja kõdistati või, kuna Kadri emal oli diagnoositud vähk, põhjendas isa katsumist kui tervisekontrolli, et teha kindlaks, kas tütrel on ikka kõik hästi. “Et mul on kõik hästi… mu isiklikes piirkondades.”

Saatejuhi küsimuse peale, kas isa tegi seda kõike seksuaalse erutuse eesmärgil, vastab ohver konkreetselt “jah”. “Ei ole põhjust, miks peaks üldse midagi sellist tegema. Miks peaks kas lapse või teismelise alakeha üldse puudutama või veel enam uurima ja sellesse sisenema? Selleks ei ole põhjust,” teab Kadri täna.

Lakkamatu vaimne pinge

Kõike üksikasju lahkamata on resümee, et Kadri sõnul käisid käsikäes nii füüsiline vägivald kui seksuaalne väärkohtlemine. Kõige sellega kaasnes lakkamatu vaimne pinge. “Ühelt poolt luuakse ühist saladust: “See on meie saladus, me ei räägi sellest kellelegi.” On olnud juhtumeid — minu praktikast rääkides — , kus on isad öelnud lapsele, et kui sa ainult hingad, valan su ema happega üle. Ühesõnaga, mitte ainult, et ma tapan, vaid ta peab piinlema,“ selgitab Sinisalu.