Annelinna pensionäri südamevalu: tekib tunne, nagu oleksin peldikusse sattunud. Poeesine on totaalselt täistatistatud ja –sülitatud

Esmajoones vabariigi suurima kindlustusseltside siltide kogu poolest tuntud Enn Kallas leiab endas jõudu põhihobi kõrval ka kommunaalteemasid kriitilise meelega jälgida. Eriti nüüd, kus peaaegu iga päev salapärasele kaaslasele kesklinna bussile vastu tuleb veereda tuleb. „Kvartalist möödudes tekib tunne, nagu oleksin peldikusse sattunud,“ ei hoidnud otsekohene vanahärra sõnadega tagasi. „Poeesine on totaalselt täistatistatud ja –sülitatud.“

Pangu pesur tööle

Eeskätt just vana kaubamaja asemel kerkinud kaubanduskeskuse Riia tänava poolne külg, mis on avaruse tõttu saanud ka noorte seas populaarseks kohtumispaigaks, on Kallase viinud küsimuseni, kas majal peremeest polegi. „Eriti hull on R-kioski juures olev pink – nii musta pole ammu näinud. Prügikastide juures samamoodi: suitsukonid ja kõik muu on mööda maad laiali,“ kirjeldas ta päevast päeva avanevat vaatepilti, mis viimaks avalikku tähelepanu nõudma ajendas.

Isiklikus elus punktuaalset korda nõudev pensionär ei suuda mõista, kas tõesti käib koristamine asjapulkadele üle jõu. „Paar korda tuleks objektilt survepesuriga üle käia ja olukord oleks tunduvalt parem,“ õpetas ta. „ Ei tea täpselt, kaua see jama kestnud on, kuid selge on see, et tänavu pole seal küll keegi lillegi liigutanud.“

Lugeja, kas ja kus oled sina märganud, et keskuste esised on täis sülitatud? Kas oled ka ise märganud, et keegi sülitab ning julgenud ka ligi astuda ja pahandada? Jaga kogemust!

