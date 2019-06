Appihüüded üle Eestimaa! Sel nädalal on abivajajate tormijooks vähiravifondile “Kingitud elu” saavutanud taas täiesti uue taseme

Lootusetuse, hirmu ja teadmatuse leegid lõõmavad ja vajavad kustutamist. S.O.S-kutsungeid laekub väga erinevatelt inimestelt üle Eesti. Kõigil igatsus ja head põhjused elamiseks. Kõik haigekassa “vihmavarju” alt välja jäänud.

Staažikas arst Ida-Viru Keskhaiglast, keda oleme toetanud juba mõnda aega võitluses kopsuvähiga.

Käärsoolevähiga mees Tallinnast ja neeruvähiga mees Luige alevikust — mõlemad 60ndates eluaastates.

53-aastane mees Tallinnast, kes põeb keeleserva lamerakulist vähki.

Üks väga tuntud Eesti dirigent ja muusikapedagoog, kellel on mantelrakk lümfoom.

Pärasoolekasvajaga 71aastane mees Elva kandist.

67aastane ema ja vanaema Mare, keda toetame juba mõnda aega ja kes sai rinnavähidiagnoosi juba 15 aastat tagasi.

ERRi tuntud telemees Toomas Kaur, keda oleme varemgi toetanud.

61-aastane isa ja vanaisa Kuressaarest.

68-aastane mees, kes on kahe aasta jooksul juba 24 ravikuuri fondi toel ning haigus püsib kindlalt kontrolli all.

Eelmise aasta juunist alates fondile toetuv 38-aastane Viljandimaa pereisa Raivo Nõmmiksaar.

Üks 50aastane autoremondilukksepp Tallinnast.

"Teeme kõik selleks, et ükski nimetatud inimestest ei peaks jääma hädavajaliku ravi ja lootuseta," kinnitab fond. "Samas tuleb tõdeda, et 14 inimese ravi eest peaksime järgneva kolme kuu jooksul välja käima ligi 130 000 eurot (kümme senti iga Eesti elaniku kohta). See on suur vastutus. Kõik meie võimalused rajanevad fondi toetajatele. Üks kõigi, kõik ühe eest. Piltlikult öeldes homme võib vähiravifondi abi vajada ükskõik kes: me ise, meie pereliige, sõber, kolleeg… Aga üks on kindel: koos kestame kauem."