FOTOD | Annabeli heaks korraldati Tartumaal heategevuskontsert

Ettevõtja jäi kogutud rahast rääkides tagasihoidlikuks, öeldes, et see ulatub kümnetesse tuhandetesse. Siiski ütles ta nii palju, et oli nii 25 eurosid annetusi kui ka viiekoheliseks tõusnud summasid.

Annabeli raviks vaja minev raha anti üle juba siis, kui tüdrukuk veel Eestis oli. Annabeli pere toetatakse edasi ka pärast Ameerikast tagasi jõudmist.

Heategevuskontserdil esinesid ansambel Shanon, Põhja-Tallinn, Stefan ja Jüri Homenja. Video vahendusel saatsid tervitusi ja esinesid ka Helen Adamson ja Alen Veziko.

Poki koduhoovis on tiik, mille kaldale on ehitatud lava. Külalised said nautida muusikat, sööki ja jooki.

Üliharuldast geenihaigust põdev Annabel vajas ravi jaoks ligi kaks miljonit eurot, mis lahkete annetajate toel saadi kokku vaid mõne nädalaga. Nüüd viibib Annabel Ameerikas ravil.