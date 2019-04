FOTOD JA VIDEO | Ajukasvajaga võitleva 7aastase Lenna ema: praegu on eesmärk elada nii hästi kui saab

Sügisel teise klassi läinud Annabel tunnistas, et tal läheb koolis natukene hästi ja natukene halvasti, sest ta on teistest kõvasti maas, kuid tema ema seda kõike nii tumedas valguses ei näe. “Eks ta on vähem koolis käinud kui teised ja mingitel hetkedel on tal kindlasti raskem ja eks ta tajub, et see õppimine tuleb talle raskemalt, aga ma tegelikult arvan, et nii dramaatiline see asi ei ole,” kinnitab Marianne Lõhmus.

Annabel laulis pressikonverentsile kohale tulnud ajakirjanikele ühe imearmsa laulu sellest, kuidas keegi ei tohiks kunagi alla anda, ja muuseas tunnistas, et unistab ka ise lauljaks saamisest. Täna on tema lemmikuks Eesti muusikuks Karl-Erik Taukar.

Hetkest, mil Annabel arstide poolt terveks tunnistati, on tänaseks mõnda aega möödas, kuid Marianne sõnul nad päris haiglavaba elu siiski veel elada ei saa. “Meil on omad komistuskivid, mille pärast me peame käima, aga see on selline pigem harv ja ma olen ise ka avastanud, et olen helistanud Annabeli raviarstile lihtalt sellepärast, et ma justkui peaksin helistama või rääkima,” rääkis ta. “Annabelil on kopsuga väike probleem jäänud, aga me toetame ja hoiame seda kontrolli all.”

Emana unistab Marianne täna salamahti sellest, et nad ühel päeval saaksid haiglast kauge kaarega mööda käia. “Et Annabel saaks suureks, saaks oma pere, lapsed ja kõik selle, mida iga teinegi ema oma lapsele tahab,” möönab ta.