FOTOD | "Maalides Head" projekti eestvedaja Marianne Tamm: seda projekti poleks olemas, kui ma ei oleks saanud neilt eitavat vastust

Kuulates seda, et osad lapsed on haiglas ja peavad võitlema valudega ning sööma igapäevaselt ravimeid, tundus minu jaoks ebaõiglane. Need armsad lapsed on nii pisikesed ja peavad juba võitlema oma eluga. Tahtsin koheselt anda ka oma panust, aga kahjuks minul kui kooliõpilasel ei ole oma sissetulekut, et teha annetusi. Kirjutasin mõne päeva pärast Minu Unistuste Päevale, et sooviksin tulla vabatahtlikuks ning anda oma panust ajaliselt. Sain vastuseks “ei”, sest olin liiga noor nii suure vastutuse võtmiseks ning see oleks ka minule vaimselt väga raske. Olin alguses väga kurb ja isegi veidi pettunud.

Üks õhtu, kui hakkasin magama jääma, siis tekkis mul idee, et mis oleks kui paneksin Eesti avaliku elu tegelased maalima ja need maalid oksjonile ning saadud tulu annetaks Minu Unistuste Päevale. Ma ei suutnud sellel õhtul enam uinuda, idee hakkas peas tiirlema. Võtsin arvuti ja kirjutasin kohe üles, kes võiks maalida, tegin valmis ka kirjad, mida saata tuntud inimestele. Järgmise päeva hommikul kooli kõndides rääkisin ideest oma klassiõele Annabellile, kes tuli minu ideega kaasa. Kooli jõudes saatsime juba kirjad välja ning paari tunni pärast hakkasid tulema ka esimesed positiivsed vastused.

Meil ei olnud ei ruume, vahendeid ega mitte midagi muud kui idee ja motivatsioon. Viskasime iseendit pea ees vette ja hakkasime siis vaikselt korraldama. Kui me ei oleks seda kohe teinud, siis ilmselt ei oleks me seda kunagi teinud.

Meile meeldib Minu Unistuste Päevaga ikka öelda, et “Maalides Head” projekti poleks, kui ma ei oleks saanud neilt vastust “EI”. Aga pärast esimest aastat sain ma siiski Minu Unistuste Päeva vabatahtlikuks. Ma tõestasin, et vanus ei ole minu puhul takistuseks.

Milliseid üritusi te eelnevatel aastatel korraldanud olete ja kuidas need läinud on? Mis on teie enda meelest kõige säravamad momendid, mille üle te uhkust tunnete?

Kui projektiga alustasime, siis meil polnud ideed, et korraldaksime ka näituse. Meil käis maalimas Tõnis Niinemets, kes küsis, et miks te näitust ei korralda. Läksime pärast maalimist kohe koju ja hakkasime korraldama, teadmata, mis vastutuse ja kohustuse me endale võtsime.

Meenutame esimest aastat ikka selle looga: esimesel aastal toimus meie üritus Kultuurikatlas ja kohal olid enamasti ainult minu sugulased. Pärast üritust läks minu väike sugulane maale vanaema juurde ja küsis vanaemalt, et miks sina Marianne sünnipäevale ei tulnud, see oli nii armas. Meil oli kaks varianti, kas me oleme kurvad, et nii vähe rahvast tulid ja loeme ürituse läbikukkunuks, või võtame selle kogemuse kaasa ning läheme edasi. Meie valisime teise variandi ja siin me nüüd oleme.

Eelmisel aastal toimus meil näitus-kontsert samuti Eesti Rahva Muuseumis. Kui inimesed hakkasid kogunema ja saal täitus ja täitus ning toolidest tuli puudu, siis oli meil mõnes mõttes hea meel. Mitte sellepärast, et kõik istuda ei saanud, vaid sellepärast, et neid oli nii palju. Tassisime veel Uku Suvistega enne kontserti algust saali toole juurde.

Säravaid momente on meil väga palju, aga tõesti eelmise aasta üritus oli meie jaoks ääretult eriline. Seistes laval ja vaadates neid inimesi tundsin, et saime hakkama sellega, mida oleme üritanud saavutada. Kogu meie tiimil oli õhtu lõpuks pisarad silmis.

Kas inimesed, keda palute appi maalima, tulevad hea meelega ideega kaasa või vajavad natukene palumist?

Tavaliselt tullakse ikka hea meelega, aga on ka neid, kes kardavad maalida ja ütlevad seetõttu ära või lihtsalt ei vasta meie kirjadele.

Tegutsete kahe-kolmekesi, aga kas olete mõelnud oma tiimi suurendamisele? Kas kahekesi raske ei ole?

Oleme rääkinud ja mõelnud, et võiksime tiimi suurendada, aga nagu näha, siis me hoopis kahanesime sellel aastal. Projekt läks suuremaks ja kohustusi on rohkem, aga tiim on väiksem.

Paljude jaoks on tundunud, et kõik on nii lihtne ja kerge, aga tegelikult alati see nii ei ole. On olnud palju õhtuid, kus olen nii suure pinge all, et lihtsalt nutan, sest ma tunnen, et ei jaksa enam. Aga siis pühid pisarad ja ütled endale, et sa saad hakkama ning lähed edasi. Kui sa teed seda, mida sa armastad ja teed seda südamega, siis ükski raskus ei takista sind.

Ma teen mingil määral iseenda elu raskeks. Kui keegi saadab mulle kirja, siis mul on vajadus vastata sellele kohe, mitte oodata õhtuni. Minu lähedased nimetavad mind viimasel ajal töönarkomaaniks. Kuna ürituseni on vähem kui kuu, siis on see kõige kiirem aeg üldse. Vabandan väga oma lähedaste ja sõprade ees, et pole nendele nii palju aega pühendanud kui võiksin.

Kuidas te jõuate kooli kõrvalt nii suure projektiga tegeleda?

Mingil määral on see raske, aga see on minu jaoks kui hobi, mida ma teen iga vaba sekund. Kuna armastan seda, mida ma teen, siis see ei ole minu jaoks kohustus, vaid puhas rõõm.