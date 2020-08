Sel hetkel, kui tudeng Olev Kork alles kortermajja sisenes, praadis pereema Kertu köögis lõunasööki. Näinud esimesel korrusel asuva köögi aknast, et võõras nägu sisenes kortermajja ja kuuldes üsna kohe ka koputust, läks ta uksele vastu.

“Mõtlesin esimese hooga, et ukse taga on Nublu (G4S poolt pakutav uuenduslik suitsu- ja vingugaasianduri teenus, mis oskab ohu korral ise abi kutsuda. — toim.) pakkuja või keegi selline. Mu peatselt 3aastaseks saav laps tuli veel jooksis teisest toast ja ütles: “Emme, tuli!” Mina esimesel hetkel mõtlesin, et kuna kuulsin koputust, siis ta ütles selle peale, et “emme, keegi tuli”, aga koridori sisendes tundsin, et seal on tohutu kuumus,” meenutab Kertu.

Kes soovib pere normaalse elurütmi kiiremale taastumisele õla alla panna, võib teha omapoolse annetuse MTÜ Heategevus Eestis kontole EE282200221070934095. Selgituseks “Kertu abistamiseks”.