FOTOD | Täitusid raskelt haige 11aastase Rasmuse unistused! Oma panuse andis ka ralliäss Ott Tänak

Viimane sõit ilusa Bentley’ga möödus liiga kiiresti, kuid kurvastamiseks ei olnud aega, sest Stroomi randa jõudes ilmusid Rasmuse selja tagant justkui võluväel välja Happy ja Ruby — imearmsad mänguhimulised kuldsed retriiverid. Kõigil oli nendega madalas vees mängides lõbu laialt. Õhtul koju jõudes sai Rasmus videotervituse ralliässalt Dani Sordolt, kes muuhulgas vihjas, et ootab poisiga kohtumist väga ja juba sel nädalal.

Delfi Rallipäev ja tähtsad kohtumised

Tallinna Lauluväljakule oli sel pühapäeval rallimaailma absoluutset tippu kaema kogunenud juba hulk rahvast. Rasmus sai koos perega näha ja imetleda, kuidas mehed omavahel krosskartidel mõõtu võtsid ning Ott Tänak WRC autoga mitu korda rallifännide rõõmuks kummide vilinal demosõitu tegi. Vahepeal kostitas Põhjala Catering meid maitsva ja toitva lõunasöögiga, kuid peagi saabus aeg olulisteks kohtumisteks. Kui unistuste päevalised tiimide hooldusalale lähenesid, ilmus Rasmuse näole aina laiem naeratus, sest ka tema aimas, mis juhtuma hakkab! Rasmus sai Toyota Racingu boksis Oti ralli-Yarise juhikohal istuda, samal ajal kui eestlaste kangelane poisile autot tutvustas ja olulisi nippe jagas, kuidas rallidel poodiumikohti saavutada. Ka Dani Sordo, kelle videotervitust Rasmus paar päeva varem nägi, oli kingikotiga kohal poissi tervitamas. Vestlesime Daniga mõnusalt krosskartide boksis ralli teemadel. Dan tutvustas Rasmusele ka sõitmistrikke.

Päevale andsid mõnusa lõpu Eesti Donutsi tüdrukud, kes kinkisid Rasmuse perele koduteele kaasa mõnusad jääjoogid ja kuhjaga head ning paremat oma ahvatlevalt letilt. Nordic Digitali abiga ilmutasime ja raamisime kaunid fotograaf Meelis Võsu tehtud pildid Rasmuse unistuste nädala esimesest osast, need saab pere kodus seinale riputada. Kuuldused Rasmuse armastusest legode vastu olid jõudnud ka sõpradeni XS Mänguasjadest ja Tallinna Kaubamajast, nii et seiklusrohke nädala lõpetuseks ootasid poissi uhked ralli- ja politseiteemalised legokomplektid. Nendega kodus mängides meenuvad kindlasti unistuste nädala vahvad tegevused, uued kogemused ja tutvused. Kaua aega puhkuseks aga ei jää, sest oma iidoleid näeb Rasmus taaskord juba juuli keskel Rally Estonial!

Rasmuse pere tagasiside:

"Elame maailmas, kus justkui kõik on võimalik ja oma unistuste elluviimine on ainult tahtmise ja kättevõtmise küsimus. Kahjuks see alati nii ei ole, sest teinekord võivad inimesed olla olukorras, mis oleks kui kellegi teise poolt teele seatud ja me ei tea lõpuni, kui suur roll on selles meil endil ja kui palju on meile saatuse poolt ette määratud.

Meie eluteele anti katsumus, mis lihtsalt tuli vastu võtta ja kohati on see olnud väga raske nii vaimselt kui füüsiliselt. Kuid me oleme püüdnud sellega hakkama saada ja õnneks on meid väga palju aidatud ja toetatud, mille eest oleme südamest tänulikud. Nii lähedastele, kui ka inimestele, kelle olemasolust me polnud varem teadlikud. Oleme tänulikud arstidele ja õdedele, kes oma teadmisi on parimal võimalikul moel rakendanud, kui ka kallitele sõpradele, kes kodulinnas on meid toetanud ja meile kaasa elanud. Sel kuul õnnestus meil kohtuda inimestega, kes oma vabast tahtest ja ajast teevad midagi imelist — Minu Unistuste Päeva meeskonnaga (õigemini naiskonnaga).

Oleme teile südamest tänulikud, et võtsite vaevaks ühe noore inimese ellu tuua nii palju rõõmu ja näidata, et kõik on võimalik, kui vaid soovida. Rasmus on ülimalt tänulik ja rõõmus, et peale kõiki neid kannatusi, mis eelmisel aastal sai läbi elatud ja millest taastumine veel kestab, oli võimalik elada läbi oma unistuste täitumist. Unistuste päeva inglid olid suutnud kõik Rasmuse mõtted fikseerida ja need eriti üllataval ja toetaval moel Rasmuse ellu tuua. Reelika, Heinike ja Liina elasid ise sellele kõigele rõõmsalt kaasa ja päev kulges täiesti sundimatult ja muretult, justkui selline peakski ühe noore inimese igapäev olema. Kallistused ja embused ja suured tänud teile selle eest!

Unistuste Päeva inglid, te olete lihtsalt imelised, et olete võtnud vaevaks neid noori inimesi nende unistuste elluviimisel toetada. Mulle tundub, et teete seda kõike taevaliku kergusega ja teie võime leida üles kõik õiged inimesed, kes on valmis oma aega ja energiat säärasteks tegevusteks rakendama, tuleb justkui möödaminnes. Austust teie oskuslikkuse vastu on keeruline sõnadesse panna. Loodame, et Rasmuse ja teiste noorte silmade sära selles päevas suudab edasi anda tänutunnet. Veelkord suur aitäh!"

