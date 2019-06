Haruldase geenihaigusega 3kuuse Annabeli isa: nüüd vaatan teise pilguga ka teiste abivajajate pöördumisi

Eestlased on taaskord näidanud, kui ühtehoidev rahvas me võime olla ajal, mil ligimene vajab abi. Eilseks õhtuks oli ühe pisikese hinge päästmiseks annetatud kokku üle miljoni euro. Summa, mis võtab ausalt öeldes jalust nõrgaks. “Me oleme äärmiselt rõõmsad. See on tõesti selline uskumatu number ka meie jaoks,” rõõmustab Annabeli isa Ahti Silk. Aga pikk tee on veel minna, sest kokku on vaja koguda peaaegu sama palju veel. Seetõttu paneb ta ka kõigile neile, kes veel kahtlevad, kas raha annetada, südamele, et nad lihtsalt püüaks panna end korra nende endi rolli: “Korraks mõelda sellise nurga alt, et laps on oodatud ja pealtnäha terve ning kui avastad sellise haiguse, pead leidma jõu, et teha seda sama asja, mida meie täna teeme. Igasugune toetus on teretulnud, sealhulgas ka lihtsalt mõttejõuga toetus.”

Ahti tunnistab, et ta on ise varasemalt sageli mõelnud, mis tunne on neil inimestel, kes peale karmi diagnoosi saamist on ajakirjanduse kaudu teistelt eestlastelt abi pidanud paluma. “Ma ei suutnud end sinna olukorda panna, aga praegu saan päris täpselt aru, mis tunne see on — ikka päris halb,” möönab ta. “Õnneks on Eesti rahvas ühtehoidev ja meie loo puhul ka äärmiselt emotsionaalselt kaasaelav. Ja nüüd vaatan teise pilguga ka teiste (abivajajate) pöördumisi.”

Sellist diagnoosi, mis Annabelile pandi, ei soovi Ahti siin maailmas mitte kellelegi. "Seda kuuldes tekkis mul endal peas mingisugune blokk. Esimene reaktsioon oli, et see ei ole võimalik ja eksitakse," meenutab ta. "Sel hetkel, kui saad selle diagnoosi teada, ei tea sa päriselt, millega täpselt on tegemist. Sellest arusaamine ja see, et see kohale jõuaks, võttis ikka natukene aega."

Kollased paberid köögiseinal