Hea teada: vanemahüvitise maksmisel rakenduvad tänasest kolm suurt muudatust

Nii vanemahüvitise saamise peatamise ja jätkamise kui isapuhkusele jäämise sooviavalduse saab esitada sotsiaalkindlustusametile iseteeninduse kaudu.

„Meie eesmärk uute lahenduste loomisel on alati üks — luua inimese jaoks mugav ja aega säästev võimalus, et ta ei peaks kulutama aega paberimajanduse ja erinevate ametkondade teavitamise peale. Kui puhkusele jäämine on tööandjaga läbi räägitud, siis tänu uuele arendusele iseteeninduses ei pea värske isa tegema muud, kui teatama oma soovist minna isapuhkusele ning sellega läheb teavitus ka töötamise registrisse ja tööandjale,“ selgitas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse sotsiaalkaitse talituse juht Tuuli Pentjärv.