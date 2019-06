Imeline, mida üks pisike tüdruk on suutnud teha! 3kuust Annabeli on toetanud enam kui sada tuhat eestlast Keilit Aedma Naistekas.ee toimetaja RUS

Pisike Annabel on ühendanud enam kui 100 tuhat inimest Eestis, tal on toetajaid üle maailma, talle on appi tulnud nii muusikud, näitlejad, käsitöölised, ettevõtjad — korraldatakse kontserte, väljamüüke, etendusi, kinoseansse, oksjone ja spordivõistlusi, kirjutab Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond oma Facebooki lehel. Ja seda kõike selleks, et päästa 3 kuu vanuse Annabeli elu.