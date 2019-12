Inimesed annetasid taaraautomaatide kaudu rekordilise kuuekohalise summa

Üle Eesti 367 taaraautomaadile paigutatud nupu abil on heategevusfond Aitan Lapsi sel aastal kokku kogunud rohkem kui 142 000 eurot, mis on täielikult suunatud lastele kultuuriemotsioonide pakkumiseks muuseumi- ja teatrikülastuste, kontsertide, spordivõistluste, muusikasündmuste ja paljude teiste ettevõtmiste kaudu. Keskmine korraga heategevuseks annetatud summa on üks euro ning võrreldes eelmise aastaga on tänavune annetatud summa kasvanud juba 4%.

“Taaraautomaatide kaudu tehtud annetused on aasta-aastalt suurenenud, samuti kasvab stabiilselt annetavate inimeste arv. Sel aastal jõudsime rekordini juba enne detsembrit, mil heategevusse panustamine traditsiooniliselt kasvab,” kommenteeris Aitan Lapsi juhatuse liige Eve Männik.

Eelmisel aastal annetasid Eesti inimesed taaratagastustega üle 136 000 euro, mille eest said lapsed tänavu häid emotsioone kogeda. Annetused võimaldasid tuhandetel lastel nautida lastelavastusi erinevates Eesti teatrites, samuti keskkonnateemalisi rändetendusi lasteaedades. Koostöös Eesti kunstimuuseumiga jõudsid paljud lapsed kunstinäitustele. Samuti said lapsed käia Saku Suurhallis Eesti Laulu finaalkontserdi peaproovil, Eesti jalgpallikoondise mängudel ning mitmetel muudel kultuurisündmustel.

“Suur tänu kõikidele inimestele, kes aina tihedamini annetusnuppu vajutavad, et lapsed ikka ja jälle positiivseid elamusi saaks kogeda. Kõik annetatud raha läheb viimse sendini laste kultuuriprojektide toetuseks,” ütles Männik. “Värskendasime äsja ka automaatide välimust, mis kannavad ühe väikese ja tänuliku teatrikülastaja toredat mõtet, et iga pudeli unistus on jõuda taaraautomaati.”