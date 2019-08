Ka sina võid aidata! Väike Sander vajab heategijate abi elutähtsa köhimisaparaadi saamiseks

Sander on sügavalt enneaegsena sündinud väike poiss, kes on läbi teinud ajuinfarkti ning kaasuvate probleemide tõttu on häiritud nii tema neelamis- kui köhimisrefleks, mistõttu satub osa neelatavast süljest kopsu ning tekivad kopsuinfektsioonid. Et pisipoisi elu ohtu ei satuks, peab ta väga tihti haiglas olema. Seda aga annaks Sanderi arstide sõnul vältida, kui lapsel oleks kodus köhimisaparaat. Kallihinnaline seade maksab aga ligi 6000 eurot ning selle muretsemine käib sügava puudega lapse perele üle jõu.

Sanderile vajalik köhimisaparaat on järjekorras viies, kus Lastefondi head annetajad elutähtsa aparaadi ostul väikestele patsientidele appi tulevad. Suur, suur aitäh selle eest!

“Suve alguses aitasid head annetajad muretseda köhimisaparaadi kaelast allapoole halvatud 5-aastasele Marie-Heleenile, nüüd vajab abi Sander. Lastefond loodab väga, et elutähtsate seadmete ning tarvikute rahastamise osas kujundab riik kiiresti seisukoha ning hakkab neid kompenseerima. Ei saa jääda kestma olukord, kus raskelt haigete laste elu sõltub annetustest,” kommenteeris tekkinud olukorda TÜK Lastefondi strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma.

„On oluline mõista, et haige lapse pere ei pea elutähtsa meditsiiniseadme ostuks laenu võtma või sattuma selle hankimisega majanduslikult kehva olukorda,“ lisas Ottender-Paasma, julgustades ühtlasi abi vajavaid peresid Lastefondi poole pöörduma.

Väikesele Sanderile vajaliku elutähtsa aparaadi muretsemiseks on võimalik ulatada abikäsi, tehes annetus SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole ja märkides selgitusse “Sander”:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607