Karm statistika: seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse pöördub üha rohkem inimesi

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna teenuse juhi Keete Janteri sõnul ei ole suurenenud pöördumiste arvu taga see, et inimesed oleksid muutunud vägivaldsemaks. „Pigem on tõusnud teadlikkus sellest, mis on seksuaalvägivald, ja et on koht, kust sellisel juhul abi otsida,“ rääkis ta.

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse võivad pöörduda kõik seksuaalvägivalla üle elanud või seda kahtlustavad inimesed sõltumata soost ja vanusest. Kriisiabikeskustesse pöördujate keskmise vanus esimesel poolaastal oli 24 aastat. Noorim pöörduja oli kahe- ja vanim 57-aastane.

Kriisiabikeskuste statistika järgi on vägivallatsejad enamasti juhututtavad, kellega naine on esimest korda kohtunud samal päeval. Ent toimepanijate hulgas on ka pereliikmed ja lähituttavad. „Sageli juhtuvad need asjad pidude ja koosviibimiste käigus. Kuigi ligi kolmveerandil inimestest leiti vigastusi, võib seksuaalvägivald toimuda ka füüsilisi vigastusi jätmata,“ rääkis Janter.

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused asuvad Tallinnas, Lääne-Tallinna keskhaiglas (Sõle 23), Tartus, Tartu Ülikooli kliinikumis (L. Puusepa 8), Pärnus, Pärnu haiglas (Ristiku 1) ning Kohtla-Järvel, Ida-Viru keskhaiglas (Ilmajaama 12). Teenus on tasuta ja abivajajatele kättesaadav 24/7. Kriisiabikeskusesse saab pöörduda ilma saatekirjata. Ka ei ole oluline, kas inimene on juba politseisse pöördunud, kavatseb pöörduda või ei soovi seda teha.