Kuigi mõnikord on need kõned üsna negatiivsed ja valusad, püüab naine end neist mitte häirida lasta ja küsib ikka seda, mida seadus ette näeb: millal te oma võla ära maksate? Naistekas käis uurimas, kuidas see kohtutäituri tööprotsess tegelikult välja näeb, kes on tüüpilised võlgnikud ja kas võlgnikul on reaalselt võimalus oma kohustuste eest teise riiki ära põgeneda nii, et kohtutäitur teda sealt kätte ei saa?