Korvpallitreener Olev palub abi võitluseks maovähiga: ilmselt teavad vaid sarnase situatsiooni elus läbinud inimesed, mida tähendab lootus

Olev kirjutab:

“Nagu paljudel minu saatusekaaslastel, on minugi ravi kulgenud tõusude ja mõõnadega.

Neljanda astme maovähk diagnoositi mul ligi poolteist aastat tagasi. Tegin läbi kuus keemiaravi ja tundsin end mõned kuud juba päris hästi, kuid järgnev kompuuteruuring andis teada, et vähk on siiski tagasi. Algas taas keemiaravi. Arsti soovitud uus ravim ei kuulu haigekassa poolt kompenseeritavate ravimite nimekirja. Seega oli mu ainus võimalus saada juurde elupäevi paluda vähiravifondi abi.

Ja te otsustasite minda aidata. Aitäh teile.

Ilmselt teavad vaid sarnase situatsiooni elus läbi teinud inimesed, mida tähendab lootus. Kui senini loendasin ligikaudu järgi jäänud päevi järjest vähemaks ja vähemaks, siis nüüd saan selle ootele panna. Ja teha head — head tööd veel nii palju, kui vähegi võimalik. Olla koos oma lähedastega, tunda rõõmu lastest ja lastelastest ning aidata neil suureks kasvada.

Olen terve elu olnud laste korvpallitreener. Teie toetus võib anda mulle võimaluse seda jätkata. Näha neid särasilmseid jõnglasi trennis pingutamas, rõõmustada võitude üle ja küllap vahel ka kurvastada kaotuste pärast. See on mu töö, mille üle tõesti rõõmu tunnen.

Kui mõtlen loole, millest teie fond on alguse saanud, ei leia ma sõnu, mis võiks kirjeldada selle looja üllameelsust. Te ei ole üksnes fond, kes raha jagab, vaid olete institutsioon, mis on muutnud meie ühiskonda paremaks, humaansemaks, heldemaks. Sealhulgas ka mind. Minu pangakontol on salvestatud igakuine püsiannetus teie arvele. Vaatan teie vabatahtlike annetuste kogujaid kui kangelasi. Alati naeratavatena, seisavad nad erinevatel üritustel, kogudes raha, et saaksite aidata, päästa inimesi elule. Mu meelest ei ole olemas suuremat heategu.