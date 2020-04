Kriis vähendas järsult vähiravifondi annetusi! Fond kuu lõikes 80 000 euroga miinuses

Kokku lisandus fondi märtsikuus 153 000 eurot. Samas tasusime Eesti inimeste raviarveid 233 000 euro ulatuses. Seega jäi fond ainuüksi ühe kuu lõikes rahaliselt 80 000 euroga miinusesse.

Seoses eriolukorraga on Kingitud Elu peatanud kõik annetuste kogumise aktsioonid kaubanduskeskustes. Kümned üritused, kuhu fondi vabatahtlikud plaanisid minna heategusid koguma, on ära jäetud.

“Suur tänu kõigile toetajatele. Eriti neile, kes on meiega ka raskematel aegadel. Tänu teile oleme jätkuvalt saanud aidata kõiki Eesti vähihaigeid, kes on fondi poole pöördunud ning kuuluvad meie sihtgruppi. Me ei ole pidanud ja loodetavasti ei pea ka kunagi inimeste vahel valima. Kuid pinge fondi võimaluste ja abi vajaduse vahel kasvab kiiresti,” ütleb vähiravifondi juhataja Toivo Tänavsuu.

Vähiravifond kutsub kõiki Eesti inimesi ja ettevõtteid kasvõi 1 euroga kuus panustama vähihaigete võitlusesse elu eest. Kui iga eestimaalane panustaks 1 euro kuus, koguneks aasta jooksul üle 10 miljoni euro.

Tänavu pälvis vähiravifond riigilt 20 000 eurot riigieelarvelist tegevustoetust. See number on 15 korda väiksem kui ravimite käibemaks, mis läks 2019.aastal fondilt riigile ravimite ostmisel.

2020.aastal on vähiravifondist abi saanud ligi 100 peret. Kokku oleme panustanud Eesti inimeste ravisse üle 700 000 euro.

Tule püsiannetajaks: www.kingitudelu.ee/annetajale