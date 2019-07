Maestrole kingitud elu! Tuntud dirigent Jüri Alperten vajab lümfoomiraviks üle 14 000 euro

Viiest ravist kalleim on 53-aastase Merle müeloomiravi, milleks kulub järgnevatel kuudel üle 28 000 euro. Ülejäänud neli abisaajat on mehed: Arvi (66), Urmas (54), Sergei (60) ja Jüri (62).

Alperten on töötanud Rahvusooper Estonia ja Pärnu Linnaorkester / Pärnu City Orchestra peadirigendina. Samuti on ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia / Estonian Academy of Music and Theatre sümfooniaorkestri dirigeerimise pedagoog.

Vähiravifond panustab Jüri lümfoomiravisse järgnevatel kuudel üle 14 000 euro.

Jüri kirjutab:

"Tänan teid, et te minu ravi toetada otsustasite, sest see on ilmselt minu viimane võimalus ja seega sõna otseses mõttes mulle kingitud elu.

Olen võidelnud haigusega juba aastast 2013. Olen läbinud mitmed keemiaravid ja kaks luuüdi siirdamist. Kõik ravid on olnud tulemuslikud, aga mõne aja möödudes tuleb haigus tagasi.

Loodan, et see ravim ikkagi minu elu veel pikendab.

Oleme pikemat aega elanud kaasa teie fondi tegemistele ja minu abikaasa on olnud aastaid fondi püsiannetaja."

Kutsume kõiki üles Jürit ja teisi abivajajaid annetusega toetama: www.kingitudelu.ee/annetajale

Maestro toetuseks on teretulnud ka sihtotstarbelised annetused märksõnaga “Jüri raviks"