Neeruhaiguse tõttu ratastooli aheldatud 17aastane Katerina vajab abi!

Korduvalt oma Saksa kolleegidega nõu pidanud Eesti arstidest koosnev konsiilium on täna kindlalt seda meelt, et ravi Solirisega tuleb jätkata veel kuni pool aastat. Lastefond loodab siiralt, et järgmise aasta alguses võtab heade annetajate õlul olnud kohustuse selle ravimi rahastamise osas üle haigekassa. Uue aastani on aga veel pea kolm kuud minna ja Katerinale koostatud raviplaani arvestades kulub selleks 78 600 eurot.

Ülikooli kliinikumi sisekliiniku nefroloogia osakonna vanemarst-õppejõud Mai Rosenberg kinnitab nädal tagasi kogunenud arstide konsiiliumi otsust: "Katerina ravimeeskond on seda meelt, et ta vajab ravi jätkamiseks ravimit Soliris".

Lastefondi strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma avaldas lootust, et nüüdseks on vapper Katerina oma võitlusega, ülikooli kliinikumi arstid oma oskuste ja kogemustega ning lastefondi annetajad oma suure südamega piisavalt tõestanud, et see ravim on hädavajalik ja aitab.

"Pall on nüüd haigekassa väravas ja me siiralt loodame ja usume, et terve aasta kestnud ebavõrdne olukord, kus kallihinnaline ravim oli kättesaadav vaid ühe diagnoosiga, kuid jättis teise diagnoosiga ehk neeruhaigusega inimesed sellest ilma, ei jää kestma," märkis ta pressiteate vahendusel.

Aasta tagasi ütles Katerina: "Minu jõulusoov on saada terveks!" Täna on ta hoolimata ääretult raskest aastast selle soovi täitumisele lähedal.

TÜ kliinikumi lastefond on üks vanemaid ja suuremaid lastehaigla juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone Eestis. Alates 2000. aastast on fond annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid üle Eesti. 18 tegutsemisaasta jooksul on annetajate abil kogunud laste ravitingimuste parandamiseks üle viie miljoni euro.