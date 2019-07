Pisikese Annabeli ravist saab täna nädal aega! Annabeli isa: ootusärevus edasise suhtes on päris suur

Praegune ravijuhis nõuab Annabeli järeljälgimist, mistõttu tuleb perel viibida Ameerikas veel umbes 2-3 kuud. “Võimalik oleks olnud reisida edasi-tagasi, aga antud juhul see ei oleks nii väikese lapsega mõistlik,” tunnistas Ahti Silk. “Tervise koha pealt tuleb lihtsalt vaadata, et peale ravi ei oleks mingisuguseid erisusi, ei tekiks palavikku ega köha.” Kindlasti on suure jälgimise all ka see, et viirusnakkusega inimesed ei külastaks Annabeli. “Kõik sellised külaskäigud ja rahvarohked kohad jäävad meil ära — see oli nii enne ravi ja on ka peale ravi.”

38 kraadi sooja

Annabeli pere igapäevarutiini üritavad tema vanemad hoida võimalikult tavapärasena. “Oleme tüdrukukesega kodus, vaatame, et tal oleks kõik hästi, käime haigla vahet proove andmas, rahvarohketes kohtades ei käi, poest tellime toidu koju,” selgitab Ahti, lisades, et arsti loal on neil siiski võimalik korra päevas Annabeliga õues jalutamas käia. Viimast aga raskendab eestlaste jaoks liiga soe ilm ning neil tuleb hoida ennast ja last ka siseruumides ja taksodes maksimumvõimsusel töötava konditsioneeri eest. “Välistemperatuur näitab vahel 32-33 kraadi, aga tunnetuslik oli siin üks päev näiteks 38 kraadi. Siis on ilmselge see, et jalutamisaega tuleb peenelt valida — kas päris vara hommikul või hilja õhtul.”

Ahti tunnistab, et just esimene ravile järgnev kuu on Annabeli jaoks kõige kriitilisem ning edasine oleneb proovide tulemustest ja arstide ülevaatusest. “Kui asjad on korras, antakse ka võib-olla rohkem luba mingisuguseid tegevusi või toiminguid teha, aga me võtame päev korraga,” tunnistas isa. “Kindlasti on see Annabeli ja meie elus kõige tähtsam periood.”

Lootusrikas aeg