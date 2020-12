Pisikese Annabeli vanemad: edusammud tulevad tasa ja targu, kuid sihikindlalt. Geeniravist on väga palju kasu

Nende lehekülje viimasest postitusest on möödas pea aasta, mistap kirjutati oma tegemistest nüüd pisut lähemalt.

"Oleme saanud teilt kirju küsimusega: kuidas Annabelil läheb? Lühivastus sellele on: Annabelil läheb hästi! Oleme terve 2020. aasta teinud palju tööd ning näeme, et see kannab tublisti vilja," seisab vanemate postituses. "Annabel käib palju ujumas, massaažis ning mitu korda nädalas füsioteraapias. Edusammud tulevad tasa ja targu, kuid sihikindlalt. Pisikene naerusuine Annabel avastab huviga, mida juba oma käte ja jalgadega vahvat korda saata saab. Oleme selle üle nii-nii õnnelikud!"

Lisatakse, et geeniravist on olnud Annabelile kindlasti väga palju kasu ja see ravi oli kättesaadav tänu SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile ning eelkõige tänu armsatele annetajatele ja kaasaelajatele. "Pisarsilmil aitäh, et aitasite! Kuna ülemaailmselt on Covid-19 tõttu väga rasked ajad, siis soovime, et hooliksite nii enda kui ka lähedaste tervisest ning teeksite oma käimistega tarku otsuseid." Viidatakse, et kõige ilusam kingitus on annetus.

Tere, head inimesed 💛 Pea aasta on möödunud meie viimasest postitusest. Oleme saanud Teilt kirju küsimusega, kuidas... Posted by HelpAnnabel on Esmaspäev, 21. detsember 2020

2019. aasta juuni alguses jõudis Tartu ülikooli (TÜ) kliinikumi lastefondi kaudu eestlasteni abipalve pisikese tüdruku, kolmekuuse Annabeli elu päästmiseks. Seekordne abipalve ei olnud päris tavaline, sest kokku oli vaja saada rekordilised ligi kaks miljonit eurot. Annetajate abiga õnnestus maailma kalleima ravimi soetamiseks raha kokku saada vähem kui kuuga.