“Perevägivald on varjatud kuritegu ja puudutab palju rohkemaid Eesti peresid, kui me mõelda tahaksime. Nende arvude taga on paljude ohvrite argipäev, mis on täis kannatusi. Iga juhtum on erinev, kuid on oluline teada, et igast sellisest olukorrast on olemas väljapääs. See ei ole ühelgi juhul lihtne, kuid see on olemas. Ka perevägivallajuhtumite järjest sagedasem registreerimine näitab, et haiget saanu on ühel hetkel näidanud üles uskumatut tugevust ja otsinud abi,” ütles president Kersti Kaljulaid. “Perevägivald ei ole iialgi pere siseasi. See on kõigi meie asi. Mitte keegi ei tohi Eestis tunda, et ta on oma mures üksi. Nendes olukordades on abi otsimine suurim vägitegu.”

„Perevägivald on kogu ühiskonna tervise jaoks oluline teema, mis väärib tähelepanu. Mullu pöördus Eestis lähisuhtevägivalla tõttu politseisse 11 217 inimest ning registreeriti 3908 perevägivallakuritegu, millest seitse lõppes surmaga,“ ütles MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tegevjuht Pille Tsopp-Pagan. „Soovime anda vägivaldses suhtes elavatele inimestele teada, et nad pole üksi ning neil on võimalik saada abi. Seetõttu on positiivse, toetava ja julgustava sõnumiga kampaanial meie ühiskonnas oluline roll — näidata, et igaühel on õigus vägivallavabale elule.“

Kampaania sõnum „Abi küsimine on suurim vägitegu“ annab mõista, et kõige olulisem on teha esimene samm ning küsida abi. Kampaania fookus on esimeses laines naistel, sest 82% perevägivalla ohvritest olid möödunud aastal naised.