Raske neeruhaigusega 17-aastase Katerina kallihinnalise ravi rahastamiseks vajalik summa on heade annetajate abiga koos

Haigekassa juht Rain Laane tänas annetajaid ja ütles, et hinnaläbirääkimised ravimifirmadega võtavad teinekord oodatust kauem aega: “Peamine mure, miks mõned kallid ravimid pole kättesaadavad, peitub nende hinnas, aga kui ravim on haigekassa nimekirjas, on see edaspidi kättesaadav kõikidele selle diagnoosiga patsientidele. Senikaua kuni saame firmadega kokkulepped, ongi fondid sillaks abivajaja ja annetajate vahel,“ lisas Laane.

Kolm aastat tagasi diagnoositi Katerinal lõppstaadiumis neerupuudulikkus. Raske ja väga eriliselt kulgenud neeruhaiguse tagajärjel said kahjustada ka mitmed teised organid. Katerina vererõhk püsis mitmele ravimile vaatamata siiski ülikõrge, tekkisid liigeskahjustused ja palju muid terviseprobleeme ning Katerina jäi ratastooli. Ta vajas neli korda päevas dialüüsi ja suurema osa ajast veetis tüdruk haiglas.

Aasta tagasi ütles Katerina: „Minu jõulusoov on saada terveks!“. Esimesed kuud pärast siirdamist on näidanud, et Katerina neer töötab, tema seisund on oluliselt paranenud ning Katerina on pääsenud kodusele ravile.