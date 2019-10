Raske südamepuudulikkusega pisikene Lenna saab Lastefondi abil ravimi annuse määramiseks vajaliku aparaadi

Lennal on diagnoositud geneetiline haigus, Marfani sündroom. Pea pooleaastaselt diagnoositi tüdrukul mitraalklapi puudulikkus, mis lapse kasvades süvenes ning põhjustas raske südamepuudulikkuse. Last opereeriti ning tal asendati mitraalklapp metallproteesiga. Seetõttu vajab Lenna eluaegset trombivastast ravi. Ravimi annus sõltub aga vere hüübimisnäitaja väärtustest. Selleks et ravimit saaks manustada kodus, on raviarsti hinnangul hädavajalik spetsiaalne aparaat.

Päringule, kas Eesti Haigekassa saab aparaadi ostu hüvitada, sai Lastefond negatiivse vastuse, sest aparaat ei kuulu meditsiiniseadmete loetellu ja meditsiiniseadmete erandkorras kompenseerimiseks puudub seaduslik alus.

Seade maksab pea 826 eurot. Lastefond toetab heade annetajate abil seadme soetamist 743 euro ulatuses. Ülejäänud 83 eurot katab kohalik omavalitsus.

Lastefondi tegevjuht Kadri Org tõdeb, et Lenna on mitmes laps, kellele ravimi manustamiseks tarvilikku verehüübimisnäitaja analüsaatori soetamist fond heategijate abil toetab. “Aparaadi olemasolul on laps ja pere vähem sõltuvuses meditsiiniasutusest ja pere saab seadme abiga lapse tervise eest hoolitseda kodustes tingimustes. Leiame, et ravimidoosi õigeks manustamiseks vajaliku seadme soetamine ei tohiks sõltuda pere rahalistest vahenditest, vaid peaks olema lapsele tagatud riiklikul tasandil.”

Lennale tarviliku seadme soetamist on võimalik toetada, tehes annetuse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole ja lisades selgitusse “Lenna”: