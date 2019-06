Ravimiamet selgitab, miks on eriline maailma hetke kalleim ravim, mida pisike Annabel ellujäämiseks vajab

Mis ravim see on?

Zolgensma on geeniteraapia ravim, millele USA ravimiamet (FDA) andis müügiloa selle aasta 24. mail. Ravimit toodab ettevõte AveXis Inc, mis omakorda kuulub ettevõttele Novartis Ag. Ravim on näidustatud spinaalset lihasatroofiat põdevate nooremate kui kaheaastaste laste raviks.

Spinaalse lihasatroofia põhjus on geneetiline: patsiendil esineb mutatsioon mõlemas SMN 1 geenialleelis, mille tulemusena ei tooda haige organism korrektselt toimivat SMN 1 valku. Seetõttu areneb organismis välja spinaalne lihasatroofia (spinal muscular atrophy ehk SMA). SMA-d iseloomustab seljaaju eessarve motoneuronite taandareng, mille tagajärjel lõpetavad organismi vöötlihasrakud järk-järgult oma töö. Tekib ajas süvenev skeletilihaste nõrkus ja kõhetumine. 0 ja I tüüpi SMA puhul sureb enamik patsiente enne kaheaastaseks saamist hingamispuudulikkuse tõttu ja siiani haiguse põhjusele toimiv ravi puudub. Haiguse esinemissagedus on 1 : 6000–10000.

Zolgensma sisaldab paljunemisvõimetut, kuid elusat adeno-assotsieerunud viirust. Viirus toimib justkui pakikuller: viirusesse on sisestatud korrektset SMN 1 valku kodeeriv geen, mille viirus haige organismi rakkudesse transpordib. Seal hakkab SMN 1 geen korrektselt toimivat valku tootma. Ravimit manustatakse veenisiseselt ja vaid üks kord, mille käigus viiakse patsiendi organismi ligikaudu 1014 viirusosakest patsiendi iga kehakilogrammi kohta.

Teavet on veel tagasihoidlikult