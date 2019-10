ŠOKEERIVAD KAADRID | Purjakil paarike läks lennujaama bussis teineteisele kättpidi kallale, naine sai mehelt korduvalt rusikaga näkku

Puhkusele jõudnud reisijad said tõelise šoki osaliseks, kui üks mees ja naine hakkasid teineteist keset bussisõitu jõuga taguma ning videost on näha eriti hirmuäratavad kaadrid, kus mees peksab naist rusikaga korduvalt vastu pead.

Paarikest ümbritsevad reisijad karjuvad ega suuda tekkinud olukorda uskuda. Üks neist, naisterahvas, üritab paari lahutada, aga tundub, et see tal ei õnnestu.

Vaata videot juhtunust SIIT.

Veel üks reisija, kes oli samal lennul, tõdes, et juhtunu oli tõeliselt õudne ja piinlik. “Ma mõtlesin omaette, et taaskord tüüpilised britid välismaal,” avaldas naine. “Arvan, et nad jõid end lennu ajal täis ja seejärel asjad lihtsalt plahvatasid.” Tema sõnul oli just suhte naispool esimese löögi andnud. “Meil pole õrna aimugi, mille üle nad vaidlesid, aga kui see algas, liikusid asjad nii kiiresti, et me ei osanud selle peale mõeldagi. Eri aegadel oli üks või teine peal pool ja peksis teise pead ning teised inimesed püüdsid neid siis lahutada.”

Tunnistajate sõnul lukustati paarike hiljem koos bussi, sest neid polnud võimalik teineteisest eemal hoida. Tõenäoliselt kutsuti kohale ka politsei. Mõned olukorda pealt näinud inimesed olevat meesterahvast hiljem ka üksi lennujaama pingil istumas näinud.