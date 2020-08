Tööõnne uurija Tiina Saar avaldab Aivar Mäe skandaali taustal, kuidas iga juht saab hoida ära selle, et töötajad ei tunneks end ahistatuna

“Ilmselt maja sees muudab see paljut, aga selles on nii palju halli ala ja inimesed tahavad teada tõde või saada selgust või teada, mis siis on see sotsiaalne norm,” selgitas ta täna hommikuses Terevisioonis. Saare sõnul on need teemad Eestis alles nii värsked ja inimeste kogemused niivõrd erinevad, et keegi ei ole veel valmis ütlema, kuhu täpselt piirid tuleks tõmmata.

Lõuna-Carolina ülikooli professor Aro Velmet nõustub Terevisioonis Saarega ja usub, et avalikkuses saab seda teemat veel mõnda aega arutada. “Kuid iseenesest otsusena tundub minu jaoks see samm õige, sest kui mõtleme, mida seksuaalne ahistamine endast kujutab, siis selle puhul on kolm olulist komponenti, millest üks on kaastöötajate seksuaalsel tasandil alandamine või nende eneseväärikuse allatõmbamine, mida on tajutud ebameeldivana,” lisab ta. “See loob halva keskkonna, mis tekitab üleüldise tunde, et midagi on õhus ja täpselt selle keskkonna klaarimiseks on (Aivar Mäe — toim.) otsus hästi hea.”

Velmet võrdleb olukorda taksosõiduga, mille puhul klient eeldab, et ta jõuab turvaliselt punktist A punkti B ning ei pea muretsema, et taksojuht hakkab nilbitsema. “Samamoodi on probleem, kui lähed kuskile tööle ja pead mõtlema sellele, kas ülemus hakkab midagi ütlema või kas võid minna koosolekule tundega, et oled töötajana väärtustatud. See ei peagi olema nii, et sulle konkreetselt midagi tehakse, aga kui tead, et selline õhkkond hõljub selles asutuses, on vaja juhtimiskultuuris midagi muuta.”

Ühiskondlik debatt peab jätkuma

Nii Saar kui Velmet usuvad, et vaatamata sellele, et nõukogu jättis raporti arutamata ja kindlas seisukoha võtmata, peab ühiskondlik debatt jätkuma. “Tegelikult ei saaks sellist asja ühes organisatsioonis iial juhtuda, kui see juht on selline juht, kellel on silmad ja kõrvad mitte ainult peas, vaid üle kogu keha ja ta päriselt hoolib sellest, mis toimub, ja see tähendab, et ta peab küsima ka peegeldust,” möönab Saar. “Üks asi töökultuuri kvaliteedi kraadimiseks ongi see, et tuleb uurida ja ka anonüümselt aeg-ajalt küsida, kuidas töötajad mind tajuvad ja seda, mis tuleb väga tõsiselt võtma.”