TÜ Kliinikumi Lastefondi strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma haruldast geenihaigust põdeva Annabeli heaks tehtud annetustest: oleme kindlasti teinud ajalugu!

Suurimad eraannetused Lastefondi kontodele olid 3000 eurot, neid oli mitu. Lapse vanemate poolt loodud HelpAnnabeli kontole tehti ka eraisiku poolt annetus summas 5000 eurot. Mõistagi on need kõik väga suured summad aga heategevusorganisatsioonina oleme me tänulikud absoluutselt kõigile inimestele, kes sellesse mõneti meeletusse ettevõtmisesse panustasid ja appi tulid. Annabelile tulid näiteks appi ka mitmed pered, kelle lapsi Lastefond omakorda aitab, see kõik teeb südame eriti soojaks. Nii mõnigi neist panustas sellises summas, mille kohta saame kindlasti öelda – see oli väga, väga suur summa selle pere jaoks!

Lastefond ja pere on loomulikult tohutult tänulik ka Stig Rästale muusikute poolse toetusaktsiooni käivitamise eest ja muidugi kõikidele muusikutele ning näitejatele, kes korraldasid kontserte ja etendusi, elasid kaasa ja aitasid infot jagada.

Annabeli on aidanud ka sajad ettevõtted, suurim annetussumma on 22 tuhat eurot. Selle annetuse teinud firma laiemat tuntust ei soovinud, mistõttu jääb ettevõtte nimi Lastefondi teada. Ettevõtete osas on Lastefond eriti tänulik ka oma pikaaegsetele partneritele nagu Linna Ekraanid, Digiekraanid, JCDecaux, kõik nad pakkusid ise oma abi ning olid valmis töötama väga kiiresti. Nii jõudis info Annabelile vajalikust abist lühikese ajaga väga paljude inimesteni. Tegelikult on appi tulnud kõik, kellelt oleme abi palunud. Synlab Eesti, USA saatkond, Swedbank, meediaettevõtted jne. See koostöövalmidus on olnud tõesti imeline.

Ja loomulikult kõik meedikud, kes on kellaajast ning nädalapäevast hoolimata alati appi tulnud - kirjutanud hulga dokumente, andnud selgitusi, teinud taotlusi ja olnud igati toeks.

Mis on eelnevalt olnud suurimad summad, mida kogunud olete?

Lastefond püüab aidata kõiki lapsi ja peresid, kes meilt abi ja toetust paluvad ning kelle puhul arstid abi vajadust kinnitavad. Ja enamasti, vähemalt rahaliselt me seda ka suudame. Väga suure summa harva esinevate haiguste raviks annetasid head inimesed möödunud aastal saate „Jõulutunnel“ kaudu, tänu sellele projektile saame täna toetada ülikallist ravimit Eculizumabi vajavat 16-aastast neeruhaigusega tüdrukut Katerinat ja veel väga paljusid harvikhaigustega lapsi. Ka rasket nahahaigust põdeva Kaido toetuseks kogunes suur summa, kuid Annabel on selles osas teinud kindlasti ajalugu. Samas, kuna tegemist on maailma kalleima ravimiga, siis nii suurt summat pole ka varem üritatud kokku saada.

Välisraviga seotud kulutused on aga tervikuna probleemiks ja mitte ainult harvikhaiguste puhul. Paljud lapsed vajavad täna ravi välismaal ja siinkohal tuleb Lastefond nende ravireiside sõidu- ning elamiskulude tasumisel appi. Ei ole mõeldav, et haige lapsega pooleks aastaks välisravile suunduv pere peaks võtma laenu või müüma maha oma kodu, et katta reisi- ning elamiskulud. Siin on riik teinud pooliku lahenduse, makstes ainult meditsiinilise teenuse eest. Võrdlus Tartusse sõiduga pole Lastefondi hinnangul kohane, elada pool aastat Inglismaal on paljudele peredele rahaliselt ülejõu käiv.

Kui raha koguma hakkasite, kas olite pigem pessimistlikud või optimistlikud, et selline tohutu summa kokku kogutakse? Mis hetkel saite ise aru, et see summa on tõesti võimalik kokku saada?

Lastefond on loodud aitama ja küllap oleks õigem küsida, et kui meie ka ei aita, kes siis sellises olukorras aitab? Nähes peres endas jõudu ja algatusvõimet ning kuulates arste, kelle sõnul võiks tõsi küll hullumeelselt kallis ravim anda ühele väikesele tüdrukule kõige väärtuslikuma, elu, siis meie rohkem ei kahelnud. Pärast seda otsust pole õnneks olnud aega milleski kahelda. Ja pole olnud ka põhjust.

Loomulikult olime olnud optimistlikud algusest peale ja meil oli õnn, et Lastefondi reservidesse kogunenud summad võimaldasid meie nõukogul väga kiiresti reageerida ja anda kampaaniale hoogu 400 000 euro suuruse algsummaga. Kuid loomulikult, see et inimesed tõesti panevad seljad kokku ja ligi 2 miljonit eurot saab kokku kolme nädala jooksul, see oli omamoodi IME kindlasti. Väga uhke tunne on olla osake sellisest rahvast!

Kui palju te ise Annabeli vanematega kogu protsessi jooksul suhtlesite?

Annabeli perega suhtleme mõistagi igapäevaselt, kõik sammud arutame omavahel läbi. Perele on need nädalad olnud kahtlemata väga rasked ja keerulised, samas sedavõrd kiired, et tagasivaatamiseks aega ei ole olnud. Ja loomulikult aitab neid inimeste tohutu toetus ja see, kui Annabel naerab ja naeratab. Nende hetkede nimel on iga ema või isa valmis võimatuks.

Mida sooviksite nüüd Eesti inimestele tänutäheks öelda?

Ükskõik, mida siia kirja panna…siis need on ainult sõnad. Seda tänu ei ole aga võimalik sõnadesse panna. Suur aitäh, et aitate aidata!

Annabeli raha olete nüüd praktiliselt kokku saanud, aga samal ajal kogute ju teiste laste abistamiseks raha edasi. Kes on need lapsed, kes jätkuvalt abi vajavad? Kuidas neid aidata saab?

Annabelil on täna veel puudu summa, millega maksta USA-s osutatava meditsiiniteenuse eest, aga me väga loodame, et ravimifirma saab siin pisut vastu tulla. Mõned toetusaktsioonid on ka veel pooleli ja kindlasti laekub sealtki abi lisaks. Samas enne, kui raviarvet pole laekunud, ei saa midagi lõplikku summade osas väita, loodame parimat.