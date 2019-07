Ulata abikäsi! Kaasasündinud immuunpuudulikkusega väike Alexander vajab ravile pääsemiseks heategijate abi

Alexander on 1 aasta ja 5 kuu vanune poiss, kes põeb rasket kaasasündinud immuunpuudulikkust X-liitelist Hüper-IgM sündroomi. Selle haiguse korral on lapse organism väga vastuvõtlik erinevatele haigustekitajatele, mistõttu vajab Alexander pidevat antikehade asendamist ja infektsioonide vastast ravi. Vaatamata ravile on kaasasündinud immuunpuudulikkusega lapsed ohustatud erinevatest infektsioondest, mis võivad lühendada nii nende eluiga kui ka halvendada elukvaliteeti.

Kuid sellest haigusest on võimalik terveks saada! Alexanderi arstide sõnul vajab pisipoiss luuüdi tüvirakkude siirdamist, mida aga Eestis ei tehta.

Inglismaal asuv Newcastle Lastehaigla Immunoloogiakeskuses on valmis väikesele Alexanderile luuüdi siirdama juba järgmisel kuul ehk augustis. Siirdamise järgselt tuleb Inglismaal olla pool aastat. Eesti Haigekassa tasub küll Alexanderi ravikulud siirdamiskeskuses, kuid kõik sõidu- kui elamiskulud tuleb rasket haigust põdeva lapse perel endal tasuda.

TÜK Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves avaldab lootust, et fondi head annetajad tulevad perele appi ja heategijate toel pääseb pisike vapper Alexander ravile ning saab terveks. „Ei ole mõeldav, et haiget last kasvatavatel peredel on säästud, mis võimaldaksid katta tuhandetesse eurodesse ulatuvad raviga seotud sõidu- ja elamiskulud välismaal,“ lisas Ilves.

Alexanderil saab aidata terveks saada, tehes annetuse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole, märkides selgitusse “Alexander”:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607