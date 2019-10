Vähiravifond jäi septembris 100 000 euroga miinusesse, kuid abi said kõik, kes seda vajasid

„Vähiravifondi september algas avaliku üleskutsega, kus koguti sihtotstarbelisi annetusi Kehtna vallas elava 25-aastase nelja lapse ema Signe Tamme vähiraviks. Noore naise sarkoomiraviks panustati lühikese ajaga üle 10 000 euro,“ sõnas Vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu. „Paljude abisaajate hulgas on ka Tartu Ülikooli emeriitprofessor, isa, vanaisa ja vanavanaisa Raik-Hiio Mikelsaar, kes saab nüüdsest toetuda vähiravifondile võitluses raske haigusega. Toetame varsti 80. juubelit tähistava vanahärra ravi järgneval kahel kuul kokku ligi 8500 euroga.“

„Suurt rõõmu valmistas uudis, et alates 1. oktoobrist hakkab Eesti Haigekassa kompenseerima kolme uut vähiravimit — soolekasvaja vastast Lonsurfi ja rinnavähi raviks mõeldud Kisqalit ja Ibrance’i,“ märkis Toivo Tänavsuu. „Viimase pooleteise aasta jooksul on vähiravifond neid kolme ravimit soetanud kokku ligi 100 Eesti inimesele, panustades selleks sadu tuhandeid eurosid. Seejuures 80 protsendile nendest inimestest oleme ostnud just Lonsurfi. Nüüd siis võtab Haigekassa annetajatelt ravi rahastamise üle. Meie aga saame tõdeda, et oleme aidanud lühikese aja jooksul nii paljudel inimestel ületada ravi mittefinantseerimise kuristiku, kuhu nad muidu oleks lootusetult kukkunud.“

Tänavsuu sõnul tühjendas fond septembris Tallinna Lennujaama terminalis mõnda aega omapäi heategusid kogunud annetuskasti ning sealt leiti 546 eurot, 23 dollarit, 30 naela, 20 poola žlotti, 200 tšehhi krooni, 200 taani krooni, 2100 rubla, lisaks rahatähti Uus-Meremaalt, Lõuna- Koreast, Makedooniast, Filipiinidelt, Ugandast ja Lõuna-Aafrika Vabariigist.