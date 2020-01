Vähiravifond Kingitud Elu panustas mullu Eesti inimeste tervisesse üle 3 miljoni euro

Eelmisel aastal kasvasid fondi töömahud igas mõttes ning annetusi kogunes rohkem kui aasta varem. Abi vajadus kasvas veelgi hoogsamalt. Kokku kiitis fondi nõukogu 2019. aastal heaks 310 abitaotlust. Vähiravifondile said toetuda ligi 200 Eesti inimest, keda ei saanud aidata haigekassa. Abisaajatest noorim oli 27-aastane ning patsientide hulgas andsid mullu eriti tooni noored emad ja isad, kel kodus alaealised lapsed. Kümneid inimesi toetas vähiravifond rohkem kui korra aasta jooksul.

Eriti heldelt panustasid annetajad fondi jõulukuul, mil lisandus 450 000 eurot.

“Vähiravifond on liikunud aasta-aastalt järjest suuremate numbrite poole. Aga eelkõige teeb meid tänulikuks ja alandlikuks tõsiasi, et fond on saanud jätkuvalt toetada kõiki Eesti inimesi, kes meie poole abi saamiseks pöörduvad ja meie sihtgruppi kuuluvad. Keegi ei ole pidanud jääma ilma lootusest ja veel ühest õlekõrrest,” ütles Vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu.

“Kurvastasime eelmisel aastal mitmete abisaajate ootamatu lahkumise üle. Kuid rõõmupõhjuseid oli rohkem: kümned Eesti inimesed elavad tänu vähiravifondi toetusele, meie missioon on jätkuvalt oluline nii paljude inimeste jaoks. Vähiravifondi püsitoetajate arv ületas 7000 piiri, fondi kontodele laekus aasta jooksul üle 100 000 annetuse, kusjuures keskmine eraisiku annetus küündis 15,76 euroni. Meie fantastiline vabatahtlike pere, kes on annetuskastide juures heategusid kogudes kohtunud kümnete tuhandete lahkete Eesti inimestega, suurenes veelgi,” rääkis Tänavsuu.

200 mullu fondi kaudu abi saanud inimest panustasid ise oma ravidesse omaosalustena kokku ligi 300 000 eurot. Fondile tekitab jätkuvalt meelehärmi tõsiasi, et annetustest umbes 270 000 eurot tuli fondil tasuda riigile käibemaksuna ravimite ostmisel.