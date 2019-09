Väike Annabel on kodus tagasi! Pisikesel tüdrukul läheb vanemate sõnul hästi ja areng on silmnähtav

Pisikesel neiul läheb vanemate kirjelduse järgi hästi, kõhuli olles proovib Annabel tõsta pead, järjest aktiivsemaks on muutunud lapse käte ja jalgade tegevus. Vanemad saavad rõõmustada ka selle üle, et nende pisitütre hääl ja seega ka nutt on muutumas järjest valjemaks. Kui Annabeli haiguse, spinaalse lihasatroofia progresseerumisel hakkab lapse rinnaümbermõõt kahanema, siis Annabeli rinnaümbermõõt on peale ravi saamist kasvanud, mis on omakorda märk sellest, et lapse kopsud on arenenud. Praegu harjub väike Annabel koduse jaheda kliima ja suure ajavahega.

Ravi järgselt hakkab Annabeli arengut hindama Eesti füsioterapeut. Hindamine toimub sama testi alusel, mida viis USA-s läbi sealne füsioterapeut, ja seda tehakse lapse kuuendal, kaheteistkümnendal, kaheksateistkümnendal jne. kuul pärast ravi saamist. Arstide sõnul areneb iga ravi saanud laps individuaalselt ja ei ole olemas kindlaid ajalisi verstaposte, mis peavad olema täidetud.

Annabeli vanemate Kaidi ja Ahti kommentaar: „Annabeli haiguse diagnoosi saamisest on möödunud nüüdseks 3,5 kuud. Uskumatu, et ravi on nüüd tehtud ning saabusime lõpuks õnnelikult tagasi Eestisse. Kindlasti on meil veel suur töö ees, aitamaks Annabeli arengule palju kaasa!“