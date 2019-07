Veel häid uudiseid! Väikese Annabeli geeniravi on tehtud, kõik läks hästi, ravi õnnestus

Edasi jääb Annabel jälgimisele, esialgu haiglasse, hiljem juba haigla lähedal asuvasse ajutisse koju, ikka koos ema ja isaga.

Ravi teostamise ajal askeldasid pisikese Annabeli ümber kaheksa tohtrit, vanemate sõnul on kogu haigla personal ääretult abivalmis ja väga toetavad. Pisike piiga pidas kenasti vastu ja oli ravi alal väga vapper, protseduur ise aga siiski üsna väsitav, mistõttu üritatakse nüüd lõpuks pisut puhata.

Täna on Ameerika Ühendriikides riigipüha (Independence Day) ja Annabeli ravinud arst naljatas, et väljas lastud ilutulestik oli Annabeli auks. Lastefond on mõistagi arstiga ühte meelt ja vast on seda ka kõik head inimesed, kes väikese tüdruku elu päästmiseks abikäe ulatasid.

Aitäh, et aitasite päästa elu!