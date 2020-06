VIDEO | Naised ahistamisest: kus lõpeb flirt ja algab ahistamine? Kuidas keeldumisest aru saada?

Ahistamise juhtumitest ja spekulatsioonidest kuuleme pea iganädalaselt. Esmaspäevases Eesti Ekspressi loos kirjeldasid Estonia teatri töötajad direktor Aivar Mäe alandamist naiskolleegide suhtes ja uued ahistamisohvrid räägivad, kuidas Mäe neile füsioteraapiaseansi ajal selga vajus.

Delfi TV stuudiosse kogunenud neli naist jagasid meiega, kuidas nemad ahistamisest ja flirdist aru saavad.

Mis on ahistamine, mis on flirt? Millal "ei" tähendab ei ning kuidas keeldumisest aru saada? Kas lähenejal on teinekord raske aru saada, mida teine pool tahab või ei taha? Kas meedia võimendab teemat üle?

Naiste mõtteid kuuled videost.

Video avaldati esimest korda 2018. aastal.