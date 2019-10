VIDEO | Nelja lapse ema võitlus elu eest: fataalse ajukasvajaga sõdiv Eeva loodab abi saada ravimikokteilist, mida Haigekassa hetkel ravimeetodina ei tunnusta

Eeva on armas 45aastane naine, abikaasa, nelja lapse ema. Ta on enda elu pühendanud oma vahvale perele — tütrele, kolmele pojale ja abikaasa Erkile. Eeva ja Erki on alati suurt tänulikkust tundnud, et elu on nende vastu lahke olnud ning neil on pere nagu nad 16 aastat tagasi abielludes unistasid. Nende noorim järeltulija on praegu seitsmeaastane, vanim 15, nende vahel veel 10- ja 12aastased. Kõik tundus laabuvat, kuniks käesoleva aasta juunis see tasakaal pea peale keerati.

Eevat tabas ootamatult ajutine mälukaotus ja segadusehoog. Haiglas uuringutel avastati ajus väike kasvaja, mida arstid esialgu lihtsalt jälgida soovisid. Paraku vaid kuu aja vältel kujunesid tohutud peavalud ning selgus, et kasvaja oli ülikiirelt kasvanud ja arstid otsustasid teha erakorralise operatsiooni. Eemaldati küll suurem osa kasvajast, kuid selgus ka ehmatav diagnoos — tegemist oli halvaloomulise ajukasvaja glioblastoomiga. See on üks kõige karmimaid vähivorme üldse, mis paistab silma oma agressiivsusega. Glioblastoomi vastu on jõuetu ka tavapärane keemia- ja kiiritusravi ning ainuke abi, mida arstid pakuvad, on mõned korrad veel opereerida.

Võitlus elu eest