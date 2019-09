VIDEO | Ott Tänak pani oma maali oksjonile: on väga oluline, et haiglas olevad lapsed saaksid vähemalt korragi veeta oma unistuste päeva

Triinu Keba, Naisteka toimetaja RUS

Foto: erakogu

“Maalides Head” on heategevusprojekt, mille peamine mõte on tiivustada tuntud Eesti inimesi maalima pilte, et panna need heategevusoksjonile. Oma panuse andis ka rallisõitja Ott Tänak, maalides koos oma perega pildi.