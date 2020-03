VIDEO | Pärnu naiste varjupaiga juht Margo Orupõld: tuleb hakata reageerima ka sellele, kui aknale ilmub sõna "appi"

Teisipäevane Eesti Päevaleht kirjutas, et välisriikide kogemused näitavad, et isolatsiooni ajal esineb koduvägivalda rohkem ning Eestis kardetakse sama. Pärnu naiste varjupaiga juht Margo Orupõld aitab mõista, miks see nii on ja paneb kõigile inimestele südamele, et kui naaberkodust tõesti kostub ebatavalisi hääli ja karjumist, ei tohiks praegu rohkem kui kunagi varem sellest mööda vaadata.