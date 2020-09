VIDEOD | Verevähi diagnoosi saanud Ene ja Liisbeth räägivad oma isikliku loo: lootust ei tohi kunagi kaotada!

Arstid andsid leukeemia diagnoosiga Enele elulootust 5 aastaks

Sel suvel möödub Enel leukeemia diagnoosi saamisest 19 aastat ja talle öeldi, et ta elab võib-olla kolm aastat, aga mitte üle viie.

2001. aasta suvel oli naine Paralepa rannas kaelast saadik vees ja tema sees oli imelik ärevus.

"Vaatasin ringi ja mõtlesin, et jumal, äkki keegi mu tuttavatest-sugulastest, kas keegi on äkki suremas."

27-kraadises soojas hakkas naisel vappekülm ja selgus, et naise kehatemperatuur on 35,2 kraadi. Ta viidi haiglasse ja selgus, et tema valgete verelibledega ei ole asjad hästi.

Kokku kutsuti konsiilium ja arsti sõnade kohaselt pidi Ene elama heal juhul veel viis aastat, kuid Ene ütles, et ei, tema kavatseb veel kaua elada.

Naine otsustas, et tema hakkab nüüd elama. Seda enam, kui talle ongi võib-olla ainult aasta antud. Sellest on nüüd möödunud 19 aastat.

"Kasulik on mingi eesmärk võtta ja selle poole liikuda, sest ei ole aega surra, kui midagi on pooleli. Lootust ei tohi kunagi kaotada!"



„Muidugi on sellel raskel haigusel väga erinevaid vorme ja arenguid, kuid nii Liisbethi kui ka Ene lugu on hea näide, kuidas verevähiga võidelda, leida ravivõimalusi ning mitte kaotada lootust ja usku,” ütlesid ELLL-i juhid Karin Kullama ja Ave Vaidla.

ELLL pakub tugisüsteemi, mis on verevähi diagnoosi saanutele uue olukorraga toimetulemisel suureks abiks. „Patsiendid tunnevad end sageli haigusega üksi, mistõttu on väga oluline, et nad leiaksid tee meieni, saamaks vajalikku infot, tuge ja mõistmist,“ laususid Kullama ja Vaidla.