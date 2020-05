VIDEOINTERVJUUD | 100-aastased saarlannad näitasid koroonaviirusele selga! Üks vanaprouadest alistas viiruse ilma igasuguste sümptomiteta

Kõrges eas vanaproua lähedane Tatiana Alt tunnistab Delfi Naistekale antud intervjuus, et memme haigestumine ehmatas alguses lähedased ära. “Võttis kõhedaks küll, et nüüd elas ilusti saja-aastaseks, mingeid muresid pole seni olnud ja nüüd siis äkki murrab selline haigus ta maha,” räägib ta.

Samamoodi ehmatas lähedase nakatumine ära ka Selma ligidane. “Selma toakaaslane oli esmalt haigeks jäänud ja ilmselt siis sealt saigi nakkuse — oli hakanud köhima, mistõttu tehti talle test,” meenutab mees. “Eks mure oli alguses muidugi suur, sest saja-aastase puhul ei ole see naljaasi. Räägitakse ju ka, et mida vanem on inimene, seda suurem risk ja eks see võttis algul pahviks.”

Mida Selma ise haiguse kohta räägib ja mis teda nii tervena on hoidnud, saab teada juba edasisest videointervjuust. Lisaks avaldab ka Saaremaa Haigla hooldekodu juhataja Anu Kallas, kuidas olukord 50 kliendiga hooldekodus eriolukorra algusest kulgenud on ja mis võiks tulevik tuua.